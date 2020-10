Halloween mit Blumhouse-Horror-Special bei Amazon Prime Video

"Welcome to the Blumhouse" heißt es im Oktober bei Amazon Prime Video. Der Streaming-Anbieter hat unter diesem Titel eine Sammlung von acht Horrorfilmen mit Gänsehausgarantie beim populären Filmstudio von Jason Blum bestellt. Blumhouse Productions ist für Horrorfilme wie "Get Out", "Happy Deathday", "The Purge" und zuletzt "Black Christmas", "Der Unsichtbare" und "Fantasy Island" bekannt. Die ersten vier Filme des Blumhouse-Horror-Specials sind schon im Oktober, rechtzeitig vor Halloween, im Amazon Prime-Abo enthalten. "Black Box" und "The Lie" ab 6. Oktober, "Nocturne" und "Evil Eye" ab 13. Oktober.