In seinem Buch kann der abenteuerlustige Harold alles zum Leben erwecken, indem er es mit seiner Zauberkreide malt. Als Erwachsener wendet er sich jedoch immer mehr von seinem Buch ab und widmet sich der realen Welt. Dabei findet er heraus, dass seine geliebte Zauberkreide mehr Chaos stiften kann, als er für möglich gehalten hätte. Als der Zauberstift in die falschen Hände gerät, müssen Harold und seine Freunde all ihre Kreativität einsetzen, um die Welt zu retten.

Hier ist der erste Trailer zu "Harold und die Zauberkreide":