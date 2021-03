"Hashtag Daily": Webserie mit Prince Damien startet

Cannes-Auszeichnung

Die Webserie wurde 2020 beim Filmfestival in Cannes als bestes NEXT-Projekt ausgezeichnet. Die Daily-Soap wird von InfluencerInnen produziert und kommt bisher ohne Unterstützung einer großen Produktionsfirma aus.

Die neuen Folgen sind ab 3. März auf den offiziellen Instagram und TikTok-Accounts kostenlos zu sehen. Eine Folge dauert in etwa fünf Minuten und ist somit ideal als Zeitvertreib in der U-Bahn oder in der nächsten Mittagspause geeignet.