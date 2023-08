Vor kurzem ist der zweite Teil der zweiten Staffel von "How I Met Your Father" auf Disney+ gestartet. Obwohl das Spin-Off zur Kult-Comedy "How I Met Your Mother" anfangs stark kritisiert wurde und Fans offen auf Social Media immer (und immer!) wieder die Frage in den Raum stellten, wieso man diese Serie überhaupt braucht, erfreut sich die Sitcom mittlerweile großer (wenn auch nicht überragender) Beliebtheit und sorgt bei Hulu / Disney+ für zufriedenstellende Streaming-Quoten. Sogar für drei Emmys wurde "HIMYF" dieses Jahr nominiert.

Da fragt man sich natürlich unwillkürlich: Wird es nach dem Finale von Staffel 2 weitergeben? Wird es eine dritte Staffel geben?