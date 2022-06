Die erfolgreiche Sitcom "How I Met Your Mother" hat ein Spin-Off mit dem Titel "How I Met Your Father" hervorgebracht, in dem es irrtümlicherweise nicht um das Leben von Tracey, der Frau von Ted und damit "der" Mutter geht. Stattdessen wird die Handlung der Originalserie für Millennials aufbereitet. Erzählt wird "HIMYF" von "Sex and the City"-Darstellerin Kim Cattrall, die die "ältere" Version der Hauptfigur Sophie spielt. Die junge Sophie wird von Disney-Sternchen Hillary Duff dargestellt.

Nun wurde eine zweite Season der Hulu-Produktion bestellt. Im Gegensatz zur achtteiligen Staffel 1 wird die Fortsetzung 20 Folgen umfassen. Fans können sich also auf mehr Spaß freuen.