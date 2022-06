"I am Groot"-Serie: Baby Groom im galaktischen Pubertäts-Wahnsinn

Vin Diesel ist erneut zu hören

Die Episoden sind in sich abgeschlossen, "I am Groot" ist also so etwas wie eine Anthologie-Serie, ähnlich wie "Marvel's What If...?". Apropos: Auch bei "I am Groot" handelt es sich um eine Animationsserie, allerdings wählte man im Gegensatz zum comic-haften "What If...?" einen eher fotorealistischeren Stil.

Wie auch in den Filmen wird Vin Diesel Baby Groot erneut seine prägnante Stimme leihen. Mehr Casting-News sind noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt – wohl auch, weil man vorab noch nicht verraten möchte, welche MCU-Figuren sich in "I am Groot" die Ehre geben werden.

Auch ist noch nicht bekannt, wie viele Episoden (oder besser: Kurzgeschichten) die Serie umfassen wird. Laut "Marvel-Filme Wiki" werden die ersten beiden Folgen "Groot" und "Dax der Zerstörer" heißen, womit zumindest ein Cameo bereits gelüftet wäre. Den primitiven, aber gutmütigen Krieger Dax kennen wir schon aus den Kinofilmen.

Bisher sind zwei Plakate erschienen: