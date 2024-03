"Ich Capitano": Fesselndes Fluchtdrama nach Europa

Auszeichnungen

Als Zuschauer:innen sympathisiert man schnell mit den beiden zunächst sehr naiven und liebenswürdigen Protagonist:innen. Generell inszeniert Garrone sein Drama bildstark und setzt auf teils fast schon magisch anmutende Aufnahmen. Gleichzeitig zeigt "Ich Capitano" immer wieder eindringlich die grausame Realität der Flucht. So sind zum Beispiel bei dem Marsch durch die Sahara an manchen Stellen die Leichen derer zu sehen, die es nicht geschafft haben. Ein Plus des Dramas ist auch die schauspielerische Leistung der beiden Hauptcharaktere - Seydou Sarr wurde 2023 in Venedig mit dem Marcello-Mastroianni-Preis als bester Nachwuchs-Darsteller:innen ausgezeichnet.