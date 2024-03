Worum geht es konkret?

In "The Absence of Eden" stehen sich eine ICE-Agentin (Zoe Saldana) und eine Migrantin ohne Papiere gegenüber. Ihre Wege kreuzen sich an der südamerikanischen Grenze, als die Migrantin vor einem gefährlichen Kartell flieht. Weil das Leben eines unschuldigen Mädchens auf dem Spiel steht, sind sie plötzlich gezwungen, zusammenzuarbeiten. Der Film nimmt höchst emotional das moralischen Dilemma der Grenzarbeit in den Fokus, denn während es für die einen lediglich um die Erledigung eines Jobs geht, sehen sich die anderen mit dem blanken Überleben konfrontiert.