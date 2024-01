The Peveril of The Peak, Manchester

Die Szene, in der Cop Sami Kierce seine schwangere Freundin in einen Pub ausführt, wurde im "The Peveril of The Peak"-Pub in Manchester gedreht. Markenzeichen ist seine grüne Fassade, die eher irisch als britisch anmutet. Die heimelige Atmosphäre wissen nicht nur die Bewohner:innen Manchesters zu schätzen, die sich hier gerne auf ein Feierabendbier treffen, sondern mittlerweile auch immer mehr Tourist:innen. Die Auswahl der Biersorten lässt ebenso Glückshormone aufkommen wie der gemütliche Kamin.

