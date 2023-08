Wann wird "Inside Marvel" ausgestrahlt?

Die vierteilige Dokureihe "Inside Marvel" wird am 17. August ab 20:15 mit einer Doppelfolge zu "The Fantastic Four" und "Iron Man" auf ProSieben Maxx eröffnet. Die nächsten Folgen zu "Der unglaubliche Hulk" und "Thor" sind dann am 24. August zu sehen. Hier geht es zum TV-Programm!