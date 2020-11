Jake Gyllenhaal für Action-Thriller "Ambulance" von Michael Bay im Gespräch

Das neue Filmprojekt von Star-Regisseur Michael Bay mit dem Titel "Ambulance" soll ein temporeicher Action-Thriller im Stil von "Speed" und "Bad Boys" werden. Bay will laut "Variety" und "Hollywood Reporter" für die Hauptrolle Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain", "Spider-Man: Far From Home") gewinnen. Die Verhandlungen sind noch in einer frühen Phase.

In "Ambulance" soll es um zwei Brüder gehen, die einen Krankenwagen stehlen, in dem sich eine Sanitäterin um einen Patienten kümmert. Gyllenhaal soll den älteren Bruder spielen, Dylan O'Brien ("Maze Runner") könnte laut "Hollywood Reporter" die zweite Rolle übernehmen. Bay plant einen Drehstart Anfang 2021.