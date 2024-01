Laut Filminstitut sind einige James-Bond-Filme rassistisch

"Man lebt nur zweimal" und "Goldfinger" mit dabei

Die Filme seien aus historischen, kulturellen oder ästhetischen Gründen ausgewählt worden, heißt es laut "The Guardian" von Seiten des BFI. Die gezeigten Ansichten würden in keiner Weise gebilligt, dennoch habe man sich entschieden, die Filme vorzuführen. Bei dem 007-Klassiker "Man lebt nur zweimal" aus dem Jahr 1967 mit Sean Connery (90) als Bond-Darsteller wurde in den Programmdetails eine zusätzliche Warnung ausgesprochen: Der Film enthalte "veraltete rassistische Stereotypen". In einer bekannten und schon lange kontrovers diskutierten Szene verkleidet sich Connery als Japaner.