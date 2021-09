Neben den Darstellern bekamen in drei Filmen auch österreichische Schauplätze eine Hauptrolle. Während die Anfangssequenzen von "Der Spion, der mich liebte" (1977) zwar in einem fiktiven Alpendorf in Österreich spielen, jedoch nicht dort gedreht wurden, sind die Produzenten bei "Der Hauch des Todes" (1987) der Einladung von Wiens Bürgermeister Helmut Zilk (SPÖ) gefolgt, der verkündete, man könne man auch "gerne die U-Bahn in die Luft sprengen".

So wurde Timothy Dalton im Wiener Rathaus als neuer Bond-Darsteller präsentiert, gedreht wurde danach unter anderem im 18. Bezirk, im Prater, bei Schloss Schönbrunn, den Sofiensälen und den Gasometern. Wiens 9. Bezirk diente außerdem als zusätzliche Kulisse für Bratislava. Die Cello-Rutschpartie im Schnee über die tschechisch-österreichische Grenze wurde auf der Naggler-Alm in Kärnten inszeniert, Special Effects mit dem Aston Martin am Weißensee und in einem Tunnel bei Sachsenburg nahe Spital.

Für größere Aufregung und ein richtiges Bond-Fieber in Vorarlberg sorgten 2008 dann die Dreharbeiten in Feldkirch und Bregenz für den 22. Bond-Film "Ein Quantum Trost". Mehr als sieben Minuten von der Seebühne und dem Bregenzer Festspielhaus schafften es in den Final Cut - was das Stadtmarketing der Vorarlberger Hauptstadt gleich für geführte Bond-Rundgänge nutzte.

Und schließlich kamen beim 24. Bond-Abenteuer "Spectre" nicht nur Christoph Waltz, sondern auch die Steiermark und Tirol zu Ehren. So trifft Bond seinen Informanten Mr. White im Jagdhaus Seewiese am Altausseer See, bevor er sich zur vermeintlichen Bergklinik aufmacht - in Wahrheit das Gipfelrestaurant Ice Q am Tiroler Gaislachkogel.