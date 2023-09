Johanna Wokalek (48) ist Cris Blum, die neue Ermittlerin in der Münchner Ausgabe der beliebten Krimireihe "Polizeiruf 110". Die gebürtige Freiburgerin hat am Sonntag, dem 17. September, in der Folge "Little Boxes" ihren ersten Einsatz als Hauptkommissarin in der bayerischen Landeshauptstadt. Bisher trat Wokalek vor allem als Darstellerin in großen deutschen Film- und Kinoproduktionen in Erscheinung. Das sind ihre bis dato berühmtesten Rollen: