4. und 5. Brad Pitt und Margot Robbie

In "Once Upon A Time In Hollywood" hat Quentin Tarantino die beiden Stars Margot Robbie und Brad Pitt vor die Kamera geholt, doch sie hatten keine einzige gemeinsame Szene zu spielen. Einen ähnlichen Fall gab es bereits 2015 in "The Big Short": auch damals waren sie zwar am selben Film beteiligt, hatten aber keine Möglichkeit zu einem Zusammenspiel.

Aus diesem Grund scheinen sie bei einem Interview zum Tarantino-Film auch beide sehr überrascht, auf "The Big Short" zu angesprochen werden, und Robbie kommentiert die Verblüffung folgendermaßen "Oh ja, wir sollten uns in diesen Dingen wirklich mal schlau machen."

Hier ist somit ein Sonderfall eingetreten, denn die DarstellerInnen hatten zwar ihr Mitwirken an einem bestimmten Film nicht vergessen, die näheren Umstände dazu sind ihnen hingegen entfallen.