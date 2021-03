Diese Stars haben Rollen in Kultfilmen abgelehnt

Angeline Jolie - Wonder Woman

Als Joss Whedon die ersten Ideen für "Wonder Woman" ausarbeitete, dachte er an Angeline Jolie. "Sie fliegt um die Welt. Sie arbeitet in verschiedenen Ländern. Sie ist sehr global und sie ist entsetzt, wie Menschen manchmal miteinander umgehen", sagte Whedon in einem Interview mit "Entertainment Weekly". Jolie scheint jedoch kein Interesse an der Rolle gehabt zu haben, weshalb sie schließlich an Gal Gadot ging.