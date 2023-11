Ein neuer "Karate Kid"-Film mit Jackie Chan und Ralph Macchio kommt

Unklar ist bislang, ob weitere Charaktere der Filmreihe wie Will Smiths (55) Sohn Jaden Smith (25) aus dem "Karate Kid"-Remake des Jahres 2010 oder etwa "Cobra Kai"-Protagonist und "Karate Kid"-Schurke William Zabka (spielt Johnny Lawrence, 58) in dem neuen Teil vorkommen werden. Nach Informationen der US-Branchenwebseite "Variety" inszeniert Jonathan Entwistle ("The End of the F***ing World", 39) die Kultfilm-Fortsetzung nach einem Drehbuch von Rob Lieber ("Peter Hase", 47). Weitere Details zur Handlung sind gegenwärtig noch nicht bekannt.