"Keine Zeit zu sterben": Postcoronaler Blockbuster als Gradmesser

Die große Weltpremiere wird bereits am 28. September in London gefeiert, bevor das Abenteuer zwei Tage später, am 30. September, in die österreichischen Kinos kommt. Gut Ding will eben Weile haben, haben sich die Produzenten doch dezidiert für eine Kinoauswertung und gegen einen Streamingstart entschieden, zumal Netflix & Co wohl nicht bereit waren, die kolportierten 600 Mio. US-Dollar dafür zu bieten.

Nun kommt also der reguläre Leinwandstart - und das knapp sechs Jahre nach dem bis dato letzten Bond-Abenteuer "Spectre". Immerhin wird der Bond-Fan für die lange Wartezeit mit einem langen Film belohnt, kommt "Keine Zeit zu sterben" doch auf 163 Minuten Laufzeit und ist damit der längste Bond aller Zeiten. So schließt sich gewissermaßen der Kreis, ist Craigs "Ein Quantum Trost" mit 106 Minuten doch der kürzeste der gesamten Reihe.