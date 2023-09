Wirklich interessant könnte es aber wieder am 6. Oktober werden: Da nämlich kommen (in den USA) sowohl der neue Martin-Scorsese-Streifen "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio als auch das intime Sci-Fi-Drama "Foe" mit Paul Mescal und Saoirse Ronan ins Kino.

Es mag zwar wahrscheinlich sein, dass "Killers of the Flower Moon" das Rennen macht, aber "Foe" könnte sich als Kritiker:innen-Liebling und somit als Überraschungshit mausern – immerhin zählen sowohl Mescal als auch Ronan zu den heißesten Jung-Aktien Hollywoods.

Jetzt fehlt nur noch ein passender Name für dieses Film-Duell. "Killers of the Foe"? "Foe of the Flower Moon"? "Flowerfoe"? "Foemoon"? "Killerfoe"? "Foekiller"? So ganz catcht das noch alles nicht wie "Barbenheimer" ...