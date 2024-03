Da'Vine Joy Randolph bereitet viel Action vor

Sie hat sich als Schulköchin in "The Holdovers" in die Herzen der Zuschauer:innen gespielt, ist aber auch durch die Rolle von Detective Donna Williams aus "Only Murders in the Building" bekannt.

Kriminell geht es bei ihr weiter, denn sie wird in dem Actionthriller "Shadow Force" zu sehen sein: Dort spielt sie neben Ko-Stars wie Mark Strong, Omar Sy und Kerry Washington die ehemalige Angehörige einer Elitetruppe von Auftragskiller:innen. Sie und ihr Mann sind zwar aus diesem Job ausgestiegen, doch nun wurde von den Ex-Arbeitgeber:innen ein Kopfgeld auf das Paar ausgesetzt: Die beiden müssen gemeinsam mit ihrem Sohn die Flucht ergreifen, wenn sie überleben wollen.

Mit dem zweiten Filmprojekt "Bride Hard" kommt noch mehr Action auf uns zu: Diesmal wird es komödiantischer, wie man an der Beteiligung von Rebel Wilson erkennt. Eine Söldnergruppe hat eine Hochzeitsgesellschaft als Geiseln genommen; doch das stellt sich als großer Fehler heraus, denn eine der Trauzeuginnen ist eigentlich als Geheimagentin tätig und setzt nun unter Aufbietung ihres Könnens alles daran, dass diese Zeremonie auch über die Bühne gehen kann.