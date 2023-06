Nicht nur die "Star Wars"-Welt hat Stoff für unzählige neue Filme und Serien geboten, in denen bisher unbekannte Charaktere eingeführt werden oder wohlvertraute Figuren plötzlich im Mittelpunkt stehen, sondern auch der weltberühmte Löwe Simba wird Disney zu vielen weiteren Projekten inspirieren.

Produzent Sean Bailey deutet in einem Interview mit der "New York Times" an, dass die Geschichte rund um den royalen Mähnenträger als Franchise zu einer richtig großen epischen Saga ausgebaut werden könnte.

Seit der geglückten Realverfilmung durch Jon Favreau sind erst 4 Jahre vergangen und ein nächstes Projekt ist bereits in Sicht. Im Sommer 2024 kommt nämlich mit "Mufasa: Der König der Löwen" ein weiterer Realfilm in unsere Kinos – und zwar unter der Regie des Oscar-Preisträgers Barry Jenkins ("Moonlight").