Wie schlimm wird es wirklich?

Laut "TechCrunch" wird die Zahl der Angestellten bei Pixar in der zweiten Jahreshälfte von 1.300 auf unter 1.000 reduziert. Ob das im Detail so stimmt, muss aber hinterfragt werden, da sich die Berichterstattung diesbezüglich widerspricht. Wie viele Kündigungen es am Ende auch wirklich sein werden: Für Pixar (und Disney im Allgemeinen) stehen harte Zeiten an!

Auch, ob der Stellenabbau die Produktion von künftigen Kinofilmen beeinflusse, sind sich die Medien nicht einig: "TechCrunch" berichtet, dass weniger Inhalte produziert werden, eine interne (anonyme) Quelle im "Reuters"-Bericht wiederum betont, dass Auswirkungen nicht zu erwarten seien.