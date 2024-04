Bewährtes Kreativ-Team mit großen Plänen

Wie Apple TV+ nun in einer Pressemeldung verlautbart, wird es nicht nur eine zweite Staffel der Serie geben, denn in Zukunft soll die Kooperation mit Legendary Pictures verstärkt werden, woraus gleich eine Vielzahl an Spin-Off-Serien resultieren. In der Aussendung heißt es unter anderem: "Wir freuen uns sehr, dass die Zuschauer:innen in Staffel 2 nicht nur noch mehr Spannung erleben, sondern sich auch auf epische, neue Reisen im Franchise begeben können, während wir Legendary’s Monsterverse erweitern.“

Drehbuchautor Matt Fraction wird für die kommende Staffel der "Godzilla"-Serie erneut mit Produzent Chris Black ("Enterprise", "Mad Men") zusammenarbeiten. Über eine mögliche Handlung wurde noch nichts verraten, aber vielleicht verlagert sich der Schauplatz nun ins Erdinnere, wo Hohlwelten viel Platz für die Ungeheuer bieten. Bei den angedeuteten Spin-offs könnten dann Monster wie Mothra oder Ghidorah im Mittelpunkt stehen.