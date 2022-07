Horowitz auf Elizabeth T. Spiras Spuren

Für Horowitz ist es die dritte Staffel als Interviewerin. Folglich hat sie bereits weit über 100 KandidatInnen besucht und porträtiert. Sie übernahm das Geschäft nach dem Tod von Elizabeth T. Spira, die das Erfolgsformat 1997 begründete. Große Parallele: Beide kommen den Menschen nahe.

Durchschnittlich 931.000 Personen verfolgten im Vorjahr die einzelnen Folgen. Mit ähnlich hohem Interesse ist auch bei den kommenden zehn Episoden zu rechnen. Die letzte davon zieht in gewohnter Manier Bilanz und zeigt, welche der porträtierten Singles die meisten Zuschriften bekamen, wo sich bereits zarte Bande anbahnen oder gar die große Liebe gefunden wurde.

In der Geschichte des Formats hatte knapp jede vierte Person Erfolg damit, ihr Liebesglück zu finden. 48 Mal wurde das Ja-Wort erteilt, darunter auch fünf gleichgeschlechtliche Paare. "Liebesg'schichten"-Babys gibt es vier an der Zahl. Eventuell schon bald mehr - die KandidatInnensuche für die 27. Staffel hat bereits begonnen.

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" läuft montags von 11. Juli bis 5. September sowie am 17. Oktober (Bilanzfolge), um 20.15 auf ORF 2. Wiederholungen samstags ab 16. Juli 9.50 Uhr auf ORF 2 bzw. 10.45 Uhr auf 3sat.

Bewerbung für Kandidatinnen und Kandidaten für die 27. Staffel unter [email protected], unter 0800/4430140 oder per Brief an ORF, Würzburggasse 30, 1136 Wien mit Kennwort "Liebesg'schichten"