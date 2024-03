Wovon handelt Staffel 2?

Als Vorlage der neuen Episoden soll der zweite Band von Schriftsteller Juan Gómez-Jurado dienen, der den Titel "Loba Negra" trägt, was auf Deutsch "Die schwarze Wölfin" heißt. Darum geht es in dem Buch – und damit wahrscheinlich auch in Staffel 2:

Ein russischer Oligarch wird in seiner Villa in Marbella erschossen, seine hochschwangere Frau verschwindet spurlos. Kurz darauf taucht im Hafen von Málaga ein Schiffscontainer aus St. Petersburg auf, in dem neun Frauen qualvoll erstickt sind. Wie hängen die Vorfälle zusammen? Und wer steckt dahinter?

Die Polizei ist vollkommen überfordert – bis Antonia Scott und Jon Gutiérrez eingeschaltet werden. Sie stoßen schon bald auf eine heiße Spur, die in ein kleines Dorf unweit von Madrid führt – und zu einer gefürchteten russischen Auftragsmörderin, der schwarzen Wölfin ...