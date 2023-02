Der abgehalfterte Rockstar Johnny Boz (Bill Cable) wird in seiner Villa ermordet aufgefunden. Das Opfer wurde während des Liebespiels ans Bett gefesselt, die Tatwaffe: ein Eispickel. Detective Nick Curran (Michael Douglas), ein notorisch übel gelaunter Cop, der seine besten Tage hinter sich hat, soll den Fall aufklären. Die Spur führt direkt zu der attraktiven und reichen Krimischriftstellerin Catherine Tramell (Sharon Stone), die mit Johnny Boz eine Gelegenheitsbeziehung führte. Kurioserweise findet sich in einem ihrer Romane eine detailgenaue Beschreibung des Mordes an Johnny Boz.

Ist Catherine so dumm, die Tat vorher in einem Buch auszubreiten? Oder ist die mondäne Frau so raffiniert, die Ermittler auf diese Weise zu täuschen?

"Basic Instinct" sorgte Anfang der 90er vor allem durch seine expliziten Nacktszenen einen kleinen Skandal. Die mediale Resonanz sorgte jedoch auch für einen gewaltigen Erfolg an den Kinokassen, die dazu führte, dass weitere Fortsetzungen gedreht wurden, wobei Michael Douglas nicht an ihnen beteiligt war.

