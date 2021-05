Berühmter Regisseur und Kings Mitarbeit

Abgesehen von Moore und DeHaan wirken auch Clive Owen, Joan Allen und Jennifer Jason Leigh mit. Regie führt der herausragende chilenische Filmemacher Pablo Larraín, der vor allem durch seine ungewöhnlichen und vielschichtigen Biopics "Neruda" und "Jackie" Aufsehen erregt.

King selbst hat das Drehbuch zu der Apple+-Serie beigesteuert und das wird sich – wenn man die recht durchwachsenen Reaktionen auf die CBS-Serie "The Stand" in Betracht zieht – hoffentlich als Vorteil erweisen. Immerhin sollte die Verfilmung einer King-Vorlage den Meister selbst mit einbeziehen.

Laut "Collider" war King nicht nur für das Skript verantwortlich, sondern hat sich auch immer wieder bei den Dreharbeiten am Set blicken lassen. Die stimmige Umsetzung seines Romans in ein Serien-Format scheint ihm wirklich am Herzen zu liegen.

Die ersten beiden Episoden von "Lisey's Story" werden am 4. Juni auf Apple+ erscheinen, die nächsten sechs danach im Wochen-Takt.