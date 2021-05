Alternativen

Programmkinos sind auch ein wichtiger Ort, um Filme abseits des US-Kinos zu sehen. Hollywood überschwemmt den Markt jedes Jahr mit hunderten von Filmen und sorgt mit riesigen Marketingkampagnen dafür, dass nicht-englischsprachige Filme auch in Europa nur einen Bruchteil der Einspielergebnisse ausmachen. Auch wenn in den USA fantastische Filme produziert werden, führt die finanzielle Schieflage in der Filmbranche dazu, dass das Kino an Diversität verliert.

Es stellt sich schlussendlich die Frage, als was wir das Medium Film sehen wollen. Man kann es als wirtschaftliches Produkt betrachten, dessen Aufgabe es ist, soviel Geld wie möglich zu machen. Oder aber als eine Kunstform, die uns dabei hilft, uns und die Welt besser zu begreifen. Auch wenn ein Film im Idealfall beides sein sollte, führt der wirtschaftliche Druck der großen Hollywood-Studios dazu, dass Blockbuster, die stets nach dem gleichen Schema aufgebaut sind, die Auslagen der Lichtspielhäuser dominieren.

In diesem Sommer startet auch "Fast & Furious 9" in den Kinos. Wer in zehn Jahren nicht den Trailer zu "Fast & Furious 20" sehen und dabei den Kopf schütteln will, sollte die nächsten Wochen dazu nutzen, Programmkinos und ihre originelle Filmauswahl zu unterstützen.