6 Logiklücken, die euch noch nie aufgefallen sind

Neo bekommt einen Einblick in eine Welt, die ihn an allem zweifeln lässt, was er geglaubt hat. Maschinen haben Menschen in Tiefschlaf versetzt und alles, was sie als Realität wahrnehmen, ist reine Illusion. Neo stellt sich an die Seite von Aufständischen und kämpft gegen die Maschinen, was schließlich dazu führt, dass alle in einer schrecklichen Welt ohne Sonnenlicht leben müssen.

Hätte Neo einfach zu Morpheus gesagt, dass er keine Pille schlucken will, wäre es nie so weit gekommen. Es ist fahrlässig, einfach eine Pille zu schlucken, von der ein Fremder behauptet, sie würde einen "tiefer in den Hasenbau führen".