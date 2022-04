Eigentlich wäre "LOL: Last One Laughing" das perfekte Trinkspiel: Immer, wenn du lachen musst – obwohl du nicht darfst! –, musst du ein Stamperl kippen. Weil wir aber wissen, dass Alkohol böse ist, halten wir uns an ganz streng an die Spielregeln der Show, lassen den Alk einfach weg und versuchen unter gesamtkörperlicher (und psychischer) Anstrengung, nicht die kleinste Miene zu verziehen, egal, welchen Kasperl die KandidatInnen im Loft gerade runterreißen.

Denn genau dieser Selbstversuch ist ja auch einer der faszinierendsten Aspekte des erfolgreichsten Amazon-Prime-Video-Deutschland-Formats aller Zeiten: Würden wir es selbst schaffen, in einer saulustigen Umgebung ernst zu bleiben? Wie sehr haben wir unser Gesicht, unsere Mimik, unsere Emotionen unter Kontrolle? Wie lange würden wir durchhalten?