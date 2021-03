"Love and Monsters"-Trailer: Monster-Horror auf Netflix

Bevor wir uns im Mai hoffentlich auf einen Kino-Start von "A Quiet Place 2" freuen dürfen, bietet uns Netflix als Überbrückungs-Hilfe der Wartezeit einen anderen Monster-Horror mit Dylan O’Brien aus "Maze Runner".

Tom-Cruise-Feeling

In "Love and Monsters" spielt er den Highschool-Schüler Joel, der gerade in Aimee seine große Liebe gefunden hat, als die Monster-Apokalypse über die Erde hereinbricht. Bad Timing!

Ein paar Jahre später kann Joel dann über Funk Kontakt zu Aimee aufnehmen und verlässt sein unterirdisches Versteck, um etliche Kilometer durch eine Landschaft zurückzulegen, die von Monstern beherrscht wird. Auf der Flucht vor den außerirdischen Kreaturen trifft der Junge noch andere Überlebende und entgeht oft nur knapp dem Tod, wie der Trailer zeigt.

Immerhin ist Joel zuletzt schon so routiniert, dass er den Monster-Kampf zu genießen scheint und sich sogar "wie Tom Cruise" fühlt.