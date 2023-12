"Love Lies Bleeding"-Trailer: Kirsten Stewart in Erotikthriller

Lou hat ihr ganzes Leben zwischen Waffen und Granaten verbracht. Auf der Waffenranch ihres Vaters kam sie schon früh mit jeglicher Art von Explosivem in Kontakt, doch als sie die Bodybuilderin Jackie kennenlernt, versteht sie das erste Mal, was es wirklich bedeutet verknallt zu sein. Zwischen den beiden Frauen entsteht eine innige Liebesbeziehung die just auf die Probe gestellt wird, als sie in einen Mord verwickelt werden. Auf der Flucht vor Lous Vater beginnt ein gefährlicher Roadtrip, der Lou und Jackie an ihre Grenzen bringt.

Hier ist der erste Trailer zu "Love Lies Bleeding":