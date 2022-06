"Love, Victor" Staffel 3: Trailer zur finalen Season auf Disney+

Falls du noch nicht von der Serie gehört haben solltest (schnell nachholen!): "Love, Victor" ist das Serien-Spin-Off des queeren Erfolgs-Kinofilmes "Love, Simon" auf Disney+. Victor (Michael Cimino) ist neu an seiner Highschool, seine Familie ist erst seit Kurzem in der Stadt. Neben dem mehr oder weniger ganz normalen Wahnsinn an der Schule und Zuhause muss sich Victor mit der Frage auseinandersetzen, ob er auf Jungs oder Mädchen steht.

Das bringt seine Gefühlswelt ordentlich durcheinander, weshalb er per E-Mail Rat bei einem gewissen Simon Spier (Nick Robinson) sucht, der immerhin seine ganz speziellen Erfahrungen mit dem Coming-Out an Victors Highschool hat.