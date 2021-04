Legion (2017-2019)

Im Mittelpunkt dieses außergewöhnlichen Genre-Mixes aus Sci-Fi, Drama, Psychothriller und Charakterstudie steht David Haller (Dan Stevens), niemand geringer als der Sohn des legendären X-Men-Gründers Charles F. Xavier. David hat die Kräfte seines Vaters geerbt, ahnt davon jedoch nichts.

Seitdem er Teenager ist, leidet David an starken psychischen Problemen, die Ärzt*innen diagnostizieren bei ihm Schizophrenie. Also verbringt er viele Jahre in diversen psychiatrischen Einrichtungen, wo ihm aber nicht geholfen werden kann. Als er die Mitpatientin Syd (Rachel Keller) kennenlernt, scheint mehr und mehr klar zu werden, dass all die Stimmen, all die Visionen, all die Erlebnisse von David tatsächlich real zu sein scheinen ...

"Legion" ist eine psychologische Achterbahnfahrt, visuell kraftvoll und verspielt in Szene gesetzt und so berauschend-eindringlich sowie hypnotisierend wie ein Drogentrip. In der Welt von David werden Konzepte wie Zeit, Raum und Realität außer Kraft gesetzt, man verbringt die meiste Zeit in den Gedanken der Protagonist*innen. Die Action findet im Kopf statt. Diese im Grunde drei Staffeln andauernde Psychotherapie erschafft eine traumwandlerische und verstörende Atmosphäre mit philosophischen Ansätzen, die zwar mitunter anstrengt, aber auch reichlich zum Nachdenken anregt.

Hier geht's direkt zur Serie!