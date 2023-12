Reden wir mal Klartext: Angelina Jolie macht mehr mit ihren politischen Aussagen (bzw. als UN-Sondergesandte), ihrem Privatkrieg mit Brad Pitt oder mit ihrem Familienleben auf sich aufmerksam als mit ihren Filmen. Das letzte Mal war sie 2021 mit dem lauwarmen MCU-Gött:innen-Eintopf "Eternals" im Kino zu sehen– und der geriet zum Flop, über den man bis heute gerne den Mantel des Schweigens hüllt.

Doch jetzt scheint Jolie ihre Schauspiel-Pause zu beenden und wieder mehr Gefallen an der Arbeit vor der Kamera zu finden. Derzeit finden in Paris, Griechenland, Budapest und Mailand die Dreharbeiten zum Maria Callas-Biopic "Maria" mit Jolie in der Hauptrolle statt. Und schon bald kehrt sie in eine ihrer berühmtesten Rollen zurück ...