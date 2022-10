Man hat ein bisschen das Gefühl, dass Hollywood-Superstar Angelina Jolie nur noch in den Gossip-Spalten auftaucht und mehr von ihren privaten Skandalen (Rosenkrieg mit Ex Brad Pitt!) als mit neuen Kinofilmen von sich reden macht. Doch das könnte sich bald ändern, denn die 47-Jährige hat eine ganz besondere Rolle an Land gezogen: Sie wird die legendäre Opernsängerin Maria Callas verkörpern, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Aber auch hinter der Kamera sind große Namen am Projekt beteiligt.