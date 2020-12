Marvel-Serien: Erster Trailer von "The Falcon and the Winter Soldier"

"The Falcon and the Winter Soldier" hätte eigentlich die erste Marvel-Realserie von Disney+ werden sollen. Doch durch Verzögerungen im Zuge der COVID-19-Pandemie erscheint die Serie nun erst nach "WandaVision" (Starttermin: 15.Januar 2021) am 19. März 2021. Nun ist auch der erste Trailer der Marvel-Serie da, in der Anthony Mackie und Sebastian Stan wieder in ihre Rollen als die titelgebenden Superhelden Falcon und Winter Soldier schlüpfen.