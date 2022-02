Soderbergh: "Niemand fickt!"

Im Interview mit "The Daily Beast" (anlässlich seines neuen Films "Kimi") verriet Soderbergh, dass er schlicht nicht wisse, wie er sich in einer Welt verhalten solle, in der Sex keine Rolle spielt:

"Ich bin kein Snob. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, diese Filme wären auf irgendeine Weise minderwertig. Es geht einfach darum, welches Universum du als Geschichtenerzähler besetzt. Ich bin einfach zu bodenständig, um mich in ein Universum zu begeben, in dem Newtons Gesetze nicht gelten. Mir fehlt in dieser Hinsicht einfach die Vorstellungskraft."

Ja, er sei sich bewusst, dass Comic-Verfilmungen ihm die Möglichkeit geben würden, "die Zeit zu verändern, der Schwerkraft zu trotzen und Strahlen aus meinen Fingern schießen [zu lassen]." Aber: "Es gibt einfach kein Ficken! Niemand fickt! Ich weiß einfach nicht, wie ich Menschen sage, wie sie sich in einer Welt verhalten sollen, in der das kein Ding ist.“

Generell habe er so seine Schwierigkeiten mit der Glaubwürdigkeit in diesen Filmen, gibt Soderbergh zu und nennt Comic-Verfilmungen etwas abschätzig "Fantasy-Spektakel." Denn "auch Dinge wie: Wer bezahlt diese Leute? Für wen arbeiten sie?" werden seiner Meinung nach nicht beantwortet.