Ruth Moschner gilt als eine Art Orakel bei der "Masked Singer". Oft schon lag die Moderatorin richtig, wenn sie darüber sinnierte, welcher Promi im Studio auf der Bühne stehen könnten. Zuletzt war auch sie an einem toten Punkt: "Ich bin so verloren diese Staffel. Das ist so krass". Gesungen hatte gerade ein aus einer Mülltonne gestiegenes flauschiges Monster mit Bananenschale auf dem Kopf. Im Finale am Samstag (20. November, 20.15 Uhr, ProSieben) steckt also Spannung.