Marvel zieht Konsequenzen

Marvel Studios hat indes bereits reagiert und den Schauspieler aus dem Programm genommen, nachdem er für schuldig befunden worden war.

Jonathan Majors ist ein Star des Marvel Cinematic Universe und spielte in den Serien und Filmen "Loki" (2021, 2023) und "Ant-Man And The Wasp mit: Quantumania" (2023) - und war für die Hauptrolle im nächsten Avengers-Film vorgesehen, doch nach dem Urteil ist das wohl Geschichte. Ein Sprecher des Walt-Disney-Filmstudios sagte, der Schauspieler werde in künftigen Projekten nicht mehr auftreten.

Seit seiner Verhaftung im März hat Majors verschiedene Schauspielrollen und Werbeverträge verloren, auch sein "Magazine Dreams" wurde Anfang des Monats aus dem Handel genommen.