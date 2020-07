Megan Fox als Action-Heldin im Trailer von "Rogue"

In ihrem neuen Film von Regisseurin M. J. Bassett ("Silent Hill: Revelation") übernimmt sie erstmals die weibliche Hauptrolle in einem Actionfilm: Fox spielt Samantha O'Hara, die Anführerin einer militärischen Elite-Truppe. Ihre Söldner-Einheit soll in einem afrikanischen Land die Tochter eines Politikers befreien, die von Terroristen entführt wurde. Doch bei der Befreiungsaktion mitten in der afrikanischen Wildnis geht einiges schief. Aber seht selbst im US-Trailer von "Rogue":