In der seit Tagen neu aufgeflammten Debatte um sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch in der heimischen Filmbranche hat sich einen Tag vor der Verleihung des Filmpreises das Führungsduo der Akademie des Österreichischen Films mit einem deutlichen Statement zu Wort gemeldet. "Der Arbeitsplatz Film und auch die Ausbildungsstätten müssen endlich für alle angstfrei werden", so Verena Altenberger und Arash T. Riahi am Mittwoch in einem gemeinsamen Text.

Entscheidend sei, dass den Betroffenen zugehört und geglaubt werde, so die neue Präsidentin und der neue Präsident der Akademie: "Solange die Erzählung von Gewalt im Zweifel strenger geahndet wird, als der Übergriff an sich, haben wir als Gesellschaft ein Problem."