"Monsters At Work" ohne Boo: Warum fehlt sie in "Monster AG"-Serie?

Boos Fehlen erklärt

In einem Gespräch mit "Digital Spy" verriet Serien-Schöpfer Bobs Gannaway, warum er und Pete Docter – Regisseur der Filme und Showrunner der Serie – sich gegen einen Auftritt von Boo entschieden haben:

"Pete und ich waren uns einig, dass die Beziehung zwischen Boo und Monster Sully so wertvoll und besonders ist. Darum haben wir es nun allen Fans überlassen, sich in der Fantasie auszumalen, wie es mit den beiden weitergehen könnte. Es ist also ganz bestimmt nicht so, dass wir Boo nicht mögen und sie nicht mehr sehen wollen, sondern der Charakter liegt uns im Gegenteil besonders am Herzen. Daher wollten wir ihn nicht mehr antasten."

Immerhin dürfen wir uns auf die Rückkehr einiger unserer Lieblings-Monster freuen, wie zum Beispiel Yeti, Celia und Roz.