My Darling Quarantine: Online-Kurzfilmfestival startet

Die aktuelle COVID-19-Situation hat weltweit zu Absagen und Verschiebungen von Filmfestivals und Veranstaltungen geführt. Dazu gehören wichtige Kurzfilmfestivals wie Go Short – Internationales Kurzfilmfestival Nijmegen, das Glasgow Short Film Festival, das Short Waves Festival in Polen und das kanadische Festival Regard, aber auch Veranstaltungen wie die Diagonale in Graz, CPH:DOX in Kopenhagen, Tribeca in New York und Vision du Reel in Nyon. Als Reaktion auf diese Absagen wird heute Montag, den 16. März, ein neues Online-Kurzfilmfestival mit dem Titel MY DARLING QUARANTINE an den Start gehen. Es wird auf der Plattform Talking Shorts (https://talkingshorts.com/) – einem Projekt von Vienna Shorts und Filmfest Dresden – veranstaltet und soll dazu beitragen, Geld für diejenigen zu sammeln, die gegen COVID-19 kämpfen und auf Festivalebene von der Situation am stärksten betroffen sind.