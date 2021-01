Netflix kündigt Anime-Serien "Tomb Raider" und "Skull Island" an

Netflix kündigte weitere Animationsserien an: "Tomb Raider" und "Skull Island". Der Streaming-Anbieter setzt damit nicht zum ersten Mal auf Adaptionen von Blockbustern oder Videospielen. Seit 2017 begeistert Netflix Fans mit "Castlevania" und eine Serien-Adaption von "Assassin's Creed" ist ebenfalls in Planung.

Wie Netflix auf Twitter verkündete, soll "Tomb Raider" ein Sequel der Videospiele sein und somit direkt an das Game "Shadow of the Tomb Raider" aus dem Jahr 2018 anknüpfen. Videospielikone Lara Croft wird in der Anime-Serie auf neuen Abenteuern begleitet werden.