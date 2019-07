Neue Filmprojekte von David Schalko und Michael Ostrowski

MEERJUNGFRAUEN WEINEN NICHT ist das Langfilmdebüt von Nachwuchsregisseurin Franziska Pflaum, die gemeinsam mit Autorin Christiane Kalss auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. In der Tragikomödie wünscht sich die beherzte Supermarktkassiererin Annika nichts sehnlicher, als sich ihrem Hobby, dem Mermaiding, widmen zu können. Auf dem Weg zum eskapistischen Vergnügen muss sie aber turbulente Kämpfe an privater und beruflicher Front austragen. Die Hauptrolle der Prisma Film-Produktion wird von Stefanie Reinsperger übernommen, in Nebenrollen werden unter anderem Jürgen Vogel und Voodoo Jürgens zu sehen sein.

Kathrin braucht eine neue Niere. Ihr Mann Arnold steht somit vor einer schwerwiegenden Entscheidung: eine von seinen Nieren zu spenden und damit eventuell die eigene Gesundheit zu gefährden oder sich zu weigern und damit die Ehe aufs Spiel zu setzen. Die Leinwandadaption DIE NIERE von Drehbuchautor und Regisseur Michael Kreihsl ("Die Wunderübung") basiert auf Stefan Vögels gleichnamigem Bühnenstück und wird von der epo-Film produziert.