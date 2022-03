Er ist wahrscheinlich der roteste aller roten Fäden, die sich durchs weitläufige MCU ziehen: Samuel L. Jackson begeistert seit 2008 als cool-lakonischer S.H.I.E.L.D.-Anführer Nick Fury, der das Sprichwort "harte Schale, weicher Kern" auf ein komplett neues Level hebt. In verschiedenen Marvel-Serien war er genauso zu sehen wie in zahlreichen MCU-Blockbustern. Sein letzter Auftritt: 2019 in "Spider Man: Far From Home", in dem Fury von Skrull Talos ersetzt wurde. Das ungewisse Schicksal von Fury bereitet uns seitdem schlaflose Nächte und heftiges Kopfzerbrechen.

In der Serie "Secret Invasion" kehrt Jackson alias Fury ins MCU zurück: Die Serie stellt den Ex-Elitesoldaten endlich in den wohl verdienten Mittelpunkt und geht der Frage nach, wie die Skrulls die Erde infiltriert haben. An Furys Seite ist natürlich seine treue Assistentin Maria Hill (Cobie Smulders), und auch "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke ist mit von der Partie.