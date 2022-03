In "Doctor Stange 2" kommen die Illuminati ins MCU

Abweichungen zwischen MCU und Comics?

In einem Interview mit "Empire Online" erklärte der "Doctor Stange 2"-Produzent Richie Palmer, dass er selbst ebenfalls ein großer Fan der Illuminati sei, doch zugleich stellte er mit den folgenden Worten noch etwas klar: "Wenn wir diese Figuren jemals bei uns einführen, dann in einer Weise, die mit der MCU-Welt in Verbindung steht und nicht in Form einer bloßen Kopie der Comics."

Das soll wohl darauf hindeuten, dass die auftretenden Illuminati nur sehr freie Versionen der bisher bekannten Comic-Figuren sein werden und sich die Geheimgesellschaft im Film vielleicht auch aus ganz anderen Personen zusammensetzt.

An 4. Mai wissen wir mehr, wenn "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" in unseren Kinos startet.