Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor spricht über die neue "Star Wars"-Serie

"Star Wars"-Serien

Nach "The Mandalorian" von Jon Favreau und dem Spin-off zu Cassian Andor mit Pedro Pascal ist das nun bereits die dritte Live-Action " Star Wars"-Serie für "Disney+". Weil der letzte " Star Wars"-Anthologiefilm "Solo" in den Kinos gefloppt ist, verlagern sich die Geschichten rund um einzelne Charaktere aus dem " Star Wars"-Universum somit also in die Serien-Welt.

McGregor hat Obo-Wan Kenobi bereits in den Episoden I - III der "Star Wars"-Reihe verkörpert. Für ihn wäre das nun zugleich die zweite große Fernsehrolle, nachdem er in der dritten Staffel von " Fargo" für seine Darstellung der Zwillingsbrüder Emmit und Ray Stussy eine Emmy-Nominierung erhalten und einen Golden Globe gewonnen hat.