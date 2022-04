TV-Sender Okto: Stadt Wien stellt Förderung ein

Verärgert reagierte Eva Blimlinger, Mediensprecherin im Grünen Parlamentsklub. "In der Stadt Wien wird mit zweierlei Maß gemessen. Jahr für Jahr verpulvert sie Millionen an Steuergeld für Inserate und schleust diese teils geschickt, teils weniger geschickt, an der Medientransparenzdatenbank vorbei", kritisierte sie in einer Aussendung.

Die Praxis "parteinahen Verlagshäusern Millionenbeträge über klandestine Inseratengeschäfte zuzuschieben und gleichzeitig Förderungen für qualitativ hochwertige Medien zu streichen" müsse ein Ende haben. Auch der Österreichische Journalist*innen Club (ÖJC) kritisierte die Entscheidung. Präsident Oswald Klotz forderte Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) dazu auf, den Schritt "noch einmal zu überlegen beziehungsweise zurückzunehmen".

Der Wiener FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp gratulierte Ludwig und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) indes auf Twitter zur Entscheidung. "Jetzt sollte das Geld für die Renovierung von Gemeindewohnungen eingesetzt werden", schrieb er. Und auch der Wiener ÖVP-Gemeinderat Manfred Juraczka befürwortete den Förderungs-Stopp in einer Aussendung: Seit Jahren sei Okto mit "überbordenden Finanzmitteln subventioniert worden."